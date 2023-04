Explosion démographique en Inde : Bombay est-elle condamnée à devenir invivable ?

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 09:50

Selon les prévisions des Nations unies, l'Inde doit détrôner la Chine de sa place de pays le plus peuplé du monde au cours de la journée du 14 avril. Les grandes villes indiennes sont déjà saturées. Plus de 20 millions d’habitants vivent ainsi à Bombay, la capitale économique du pays. Victime d’une urbanisation à outrance, les loyers flambent et les écarts de richesse augmentent entre les classes aisées et les résidents les plus pauvres, notamment ceux qui vivent dans des bidonvilles.