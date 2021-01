AFP Video • 12/01/2021 à 11:11

Deux ans après l'explosion de la rue Trévise à Paris, "on ne peut pas avancer", déplore une avocate et "les victimes ne peuvent plus supporter d'attendre". La mairie de Paris et le syndic de copropriété ont été mis en examen en septembre, mais les négociations sur l'indemnisation sont toujours en cours.