AFP Video • 12/01/2021 à 11:10

A l'occasion du deuxième anniversaire de l'explosion de la rue de Trévise qui a fait quatre morts et 66 blessés, des officiels et des proches déposent des gerbes de fleurs et lâchent des colombes en mémoires des victimes du drame. Au matin du 12 janvier 2019, une très forte explosion, provoquée par une fuite de gaz, avait soufflé cette rue du IXe arrondissement de Paris.