Explosion de colère en Haïti : la crise de mal en pis

France 24 • 06/11/2019 à 14:00

Depuis près d'un an et demi en Haïti, la rue réclame la démission du président Jovenel Moïse. La grogne initiale contre les pénuries d'essence a évolué en ras-le-bol généralisé contre la hausse continue des prix et la corruption de l'élite gouvernementale. Tous les secteurs de l'économie et des services publics sont bloqués, tandis que les manifestations tournent souvent à l'émeute. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Flavian Charuel.