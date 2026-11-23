Dacca, la capitale du Bangladesh, est l’une des villes les plus densément peuplées au monde : plus de 35 000 habitants au kilomètre carré, contre 20 000 à Paris. Et elle attire chaque année près de 400 000 nouveaux habitants venus de tout le Bangladesh. Une croissance fulgurante mais mal maîtrisée par les autorités qui met la ville sous pression. Les infrastructures ne suivent plus, les conditions de vie se dégradent et les habitants peinent à accéder aux services essentiels.
Exode rural au Bangladesh : Dacca au bord de la rupture
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