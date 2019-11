Exclusif - Patrice Talon : "Je souhaite que Boni Yayi rentre au Bénin"

France 24 • 07/11/2019 à 20:02

Dans un entretien accordé à France 24 et RFI depuis Cotonou, le président béninois Patrice Talon revient sur les violences meurtrières qui ont secoué son pays en cette année électorale et tend la main à son rival en exil, Thomas Boni Yayi. Il s'exprime également sur la loi d'amnistie, son projet avorté de mandat unique, le franc CFA, mais aussi la lutte contre le terrorisme et contre la piraterie dans le golfe de Guinée.