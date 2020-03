"Éviter trop de dégâts": confinés, les danseurs de ballet s'entraînent à distance

AFP Video • 22/03/2020 à 15:32

Depuis le début du confinement, chaque jour à 11h00, le danseur étoile de l'Opéra Garnier Hugo Marchand et ses collègues pratiquent la "barre collective" en visioconférence avec l'ancienne danseuse étoile et coach à l'Opéra, Florence Clerc. Les danseurs professionnels sont nombreux à se mettre en ligne pour continuer à pratiquer leur passion et tenter de rester en forme, mais s'inquiètent des effets d'un long confinement sur leur forme physique.