Évacuation de migrants à Paris : "Les associations craignent des réinstallations encore moins visibles"

France 24 • 07/11/2019 à 11:16

Plus de 1 600 migrants ont été évacués, jeudi 7 novembre, de deux importants campements insalubres à cheval sur le nord-est de Paris et la Seine-Saint-Denis. Environ 600 policiers étaient mobilisés pour cette opération d'une ampleur inédite depuis plus d'un an dans la capitale et qui s'est déroulée dans le calme. Le point avec Julien Sauvaget, envoyé spécial à la porte de la Chapelle.