Europe : vers une agriculture sans pesticides, ni OGM ? (partie 1)

France 24 • 10/02/2020 à 12:32

C'est une question qui préoccupe en Europe : l'utilisation de pesticides, de produits chimiques et d'organismes génétiquement modifiés dans nos fermes et nos aliments. Alors qu'en France des dizaines de maires ont décidé d'interdire les pesticides dans leurs villes, "Ici l'Europe" s'intéresse à l'impact que pourrait avoir une interdiction à plus grande échelle sur les consommateurs et les producteurs, et s'il existe des alternatives viables.