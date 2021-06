Euro-2021 : Lukaku et la Belgique dominent facilement la Russie (3-0)

France 24 • 13/06/2021 à 00:18

Après la frayeur lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande suite au malaise de Christian Eriksen, le football a repris ses droits. Le match entre la Belgique et la Russie a été maintenu samedi et s'est soldé par la victoire des Diables Rouges sur le score de 3 à 0. Un peu moins de deux heures après le malaise de Christian Eriksen lors du match entre le Danemark et la Finlande, la rencontre prévue, samedi 12 juin, à Saint-Pétersbourg entre la Belgique et la Russie dans le groupe B a finalement bien eu lieu. Dans une ambiance forcément refroidie par cet incident, les Diables Rouges, qui comptent dans leurs rangs l'attaquant Romelu Lukaku, coéquipier d'Eriksen à l'Inter, l'ont emporté sur le score de 3 à 0.