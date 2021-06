France 24 • 25/06/2021 à 10:21

Alors que les Bleus préparent leur huitième de finale contre la Suisse, prévu le lundi 28 juin, les blessures s'enchaînent côté français. Thomas Lemar et Marcus Thuram ont été touchés jeudi à l'entraînement et le sélectionneur Didier Deschamps doit déjà faire face à un véritable casse-tête pour le poste d'arrière gauche, Lucas Digne et Lucas Hernandez ayant tous deux quitté le terrain sur blessure lors du match contre le Portugal.