France 24 • 24/06/2021 à 00:16

Menée à deux reprises suite aux buts de Szalai et Schäfer, l'Allemagne a flirté avec l'élimination avant d'égaliser grâce à Havertz et Goretzka. Grâce à ce match nul, les Allemands terminent deuxième du groupe F et rencontreront l'Angleterre en huitièmes de finale. Malgré un euro particulièrement réussi, la Hongrie est quant à elle éliminée de la compétition. #Euro2021 #Allemagne #Hongrie