France 24 • 22/06/2021 à 00:18

Grâce aux résultats des derniers matches des groupes B et C, la France - mais aussi la Suisse, la Suède, la République tchèque et l'Angleterre - sont assurées de finir au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes de l'Euro, et donc d'être qualifiées pour les huitièmes de finale.