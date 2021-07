France 24 • 08/07/2021 à 09:00

Il a fallu attendre la prolongation entre les Three Lions et le Danemark pour connaître l'adversaire en finale de la Nazionale. Retrouvez le Journal de l'Euro avec nos deux consultants, Patrick Juillard, journaliste pour le site internet Foot 365 et Sylvère Henry Cissé, consultant spécialiste en football.