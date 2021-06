France 24 • 30/06/2021 à 10:57

La sélection aux Three Lions s'est qualifiée pour les quarts de finale devant son public, aux dépends de l'Allemagne. C'est la fin d'une ère pour la Mannschaft, puisque le sélectionneur, Joachim Löw, passe la main après 15 ans sur le banc. Samedi à Rome, l'Angleterre affrontera l'Ukraine, qui a éliminé in extremis la Suède 2 à 1, un peu plus tard dans la soirée.