France 24 • 29/06/2021 à 20:34

Ce mardi, l'#Euro2021 proposait une affiche de rêve pour les huitièmes de finale : #Angleterre-#Allemagne. Deux buts de Raheem Sterling et Harry Kane ont permis aux Three Lions de prendre le dessus sur la Mannschaft (2-0). L'Angleterre défiera, samedi, la Suède ou l'Ukraine, qui s'affrontent ce soir à 21 heures. L'analyse de Nicolas Jucha, journaliste chez So Foot.