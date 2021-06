France 24 • 23/06/2021 à 18:46

Embrassades et explosions de joie dans et aux abords des stades, depuis le début de l'Euro de football, les gestes barrières passent parfois à la trappe. Alors que la compétition bat son plein, l'Organisation mondiale de la Santé s'inquiète de l'augmentation des contaminations au variant Delta.À l'échelle de l'Europe, neufs nouveaux cas sur dix pourraient s'avérer correspondre à cette nouvelle forme plus contagieuse du virus d'ici fin août. #Euro2021 #Covid19 #VariantDelta