Euro 2021 : Angleterre-Italie, une finale logique ?

France 24 • 09/07/2021 à 12:22

L'Angleterre et l'Italie se retrouvent donc dimanche en finale de l'Euro à Wembley. Les Anglais n'ont concédé qu'un seul but dans la compétition, tandis que les Italiens ont de leur côté affiché un visage séduisant et offensif durant la quasi-totalité de leurs matches. Retrouve-t-on en finale les deux meilleures équipes du tournoi ? La réponse de nos deux consultants, Patrick Juillard, journaliste à Foot 365, et Sylvère-Henry Cissé, consultant sport international.