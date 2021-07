Euro-2020: le stade de Wembley prêt à accueillir 65 000 fans pour la finale

AFP Video • 11/07/2021 à 12:43

uelque 65.000 spectateurs sont attendus au stade de Wembley pour la finale de l'Euro 2020, retardée par le virus, ce qui représente la plus grande presence dans un stade de football britannique depuis le début de la pandémie. La bataille de Wembley s'annonce furieuse, bruyante et emballante entre l'Angleterre, aux ambitions gonflées par la présence massive de ses supporters, et l'Italie avide de retrouver sa majesté, dimanche (21h00) en finale de l'Euro à Londres.