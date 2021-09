information fournie par AFP Video • 28/09/2021 à 15:18

Pour les talibans, être gay "c'est un grand péché" qui mérite la peine de mort, alors "on reste dans nos chambres en priant pour que rien de grave ne nous arrive", témoigne un homosexuel afghan. Yahya says. "If anyone identifies us, our lives will be under threat. We're just inside our rooms, praying nothing bad happens to us."