Ethiopie: les ouvriers en colère, une menace pour la révolution industrielle

AFP Video • 04/02/2020 à 08:36

L'Ethiopie veut construire un réseau national de parcs industriels pour attirer les investissements étrangers et doper son économie. Douze de ces parcs ont déjà vu le jour et des milliers Éthiopiens y sont employés. Mais les conditions de travail sont très dures, et les démissions très nombreuses.