24/02/2022

Plus de 15 mois après le début du conflit dans la région éthiopienne du Tigré, tandis que les envoyés spéciaux étrangers parlent de paix et que le Premier ministre Abiy Ahmed évoque la guerre au passé, la région voisine de l'Afar en est devenu le front le plus actif. A Dubti, le seul hôpital de référence de la région voit affluer les nombreuses victimes des combats et les déplacés désespèrent qu'on leur vienne en aide.