information fournie par Boursorama • 18/11/2026 à 19:45

Réplication physique ou synthétique, tracking error, valeur liquidative, liquidité, frais, risque de change… Le succès des ETF s'accompagne de nombreuses questions sur leur fonctionnement.

Damien Cadillon, responsable de la distribution ETF France, Belgique & Luxembourg chez Amundi, répond aux interrogations techniques qui reviennent le plus souvent chez les investisseurs particuliers.