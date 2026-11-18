Réplication physique ou synthétique, tracking error, valeur liquidative, liquidité, frais, risque de change… Le succès des ETF s'accompagne de nombreuses questions sur leur fonctionnement.
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Damien Cadillon, responsable de la distribution ETF France, Belgique & Luxembourg chez Amundi, répond aux interrogations techniques qui reviennent le plus souvent chez les investisseurs particuliers.
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