Etats-Unis: une impressionnante file d'attente à un drive-in de dépistage du coronavirus à Miami

AFP Video • 26/06/2020 à 18:28

IMAGESDes automobilistes se rendent sur un site dépistage du coronavirus sur le parking du Hard Rock Stadium à Miami, alors que le nombre de cas flambe en Floride. la Floride a établi un nouveau record de contaminations presque tous les jours au cours des deux dernières semaines (plus de 5.000 mercredi et jeudi) pour un total de plus de 100.000 cas recensés.