information fournie par AFP Video • 18/07/2023 à 10:31

Dans les États de l'ouest et du sud des États-Unis une vague de chaleur "généralisée et oppressante" est observée. Dans la célèbre vallée de la Mort, en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a dépassé les 50°C dimanche.