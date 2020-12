Etats-Unis: trois générations sous le même toit, une tendance croissante

AFP Video • 06/12/2020 à 16:29

Quand Katie s'est séparée, elle est allée vivre chez ses parents avec ses deux filles à Potomac, dans le Maryland, pour des raisons financières. Elle pensait y rester tout au plus un an. 13 ans plus tard, les trois générations cohabitent toujours. Durée : 2 min 09 sec