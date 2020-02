États-Unis - Primaires démocrates : une ligne idéologique à définir pour le parti ?

France 24 • 12/02/2020 à 20:10

Aux États-Unis, Bernie Sanders qui se dit socialiste remporte avec une courte avance la deuxième manche de la primaire démocrate dans le New Hampshire. Il est talonné par Pete Buttigieg qui le depassait de peu la semaine dernière dans l'Iowa.

En troisième position c'est la surprise, la sénatrice du Minessota, Amy Klobuchar obtient 20% des voix.

L'ancien vice-président et longtemps favori Joe Biden dégringole à la cinquième place. Juste avant lui Elisabeth Warren ne parvient pas non plus

à obtenir de délégués. Les idées socialistes sont-elles en train de gagner au sein du parti démocrate ?