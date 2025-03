information fournie par AFP Video • 13/03/2025 à 18:52

"Depuis la réélection de Donald Trump, on assiste à une remise en cause totalement inédite de tous les consensus scientifiques et à des destructions de bases de données", déclare Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, en visite à l'université d'Aix-Marseille où elle a pu rencontrer des chercheurs américains accueillis par l'établissement. SONORE