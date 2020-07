Etats-Unis: nouvelle nuit d'affrontements avec la police à Portland

AFP Video • 26/07/2020 à 10:17

Manifestants et agents fédéraux s'affrontent une nouvelle fois devant le tribunal fédéral de Portland, dans le nord-ouest des Etats-Unis, échangeant des gaz lacrymogènes et des feux d'artifice. La ville est le théâtre depuis près de deux mois de rassemblements contre le racisme et désormais contre le déploiement d'agents fédéraux ordonné par Donald Trump.