Etats-Unis: Michael Bloomberg se retire de la primaire démocrate

AFP Video • 04/03/2020 à 19:25

Le milliardaire américain Mike Bloomberg a annoncé mercredi, au lendemain de résultats très décevants lors du "Super Tuesday", son retrait de la primaire démocrate et a apporté son soutien à l'ancien vice-président Joe Biden. Un revers cuisant pour l'ancien maire de New York qui a investi un demi-milliard de dollars dans sa campagne et tenait encore un meeting en Floride la veille.