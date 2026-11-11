La Californie a rejeté par référendum un projet d'impôt sur la fortune des milliardaires défendu notamment par l'économiste Gabriel Zucman, selon les projections des médias américains près d'une semaine après le scrutin.
Etats-Unis : Les Californiens disent non à l'impôt sur les milliardaires
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