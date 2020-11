Etats-Unis: Inquiétude face à l'explosion de cas de Covid-19 à Newark

AFP Video • 13/11/2020 à 19:04

N°8V44RHN°8V473BA quelques kilomètres à l'ouest de New York, la ville de Newark dans le New Jersey fait face à une explosion des cas de coronavirus, avec un taux de positivité des tests de 19%. La ville a dû instaurer des restrictions comme un couvre-feu des commerces non essentiels et a interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. "Je constate que beaucoup de gens se rassemblent dans des fêtes, sans masque. Honte à eux.," dit Jerry Dascoli, propriétaire de commerces à Newark. Dans la ville, les files d'attente pour se faire dépister du Covid-19 deviennent de plus en plus longues.