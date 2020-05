Etats-Unis: des membres d'équipage en grève de la faim à bord d'un navire à quai

AFP Video • 12/05/2020 à 08:26

Images du "Navigator of the Seas", un navire de croisière opéré par l'entreprise Royal Caribbean International et actuellement à quai dans le port de Miami, alors que des membres de l'équipage ont entamé une grève de la faim. Le groupe exige que l'entreprise les renvoie chez eux alors qu'ils attendent d'être rapatriés depuis plus de deux mois. Les membres d'équipage sont bloqués à bord depuis que l'entreprise a interrompu ses opérations en raison de la pandémie de coronavirus.