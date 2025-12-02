L'Eswatini a commencé lundi à administrer les premières doses d'un traitement préventif du VIH, un médicament injectable qui ne doit être pris que deux fois par an.
Eswatini: lancement d'un nouveau traitement contre le VIH
