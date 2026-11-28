Cette semaine Elon Musk a obtenu le feu vert pour envoyer des data centers dans l'espace ! Jusqu'où ira la course à l'intelligence artificielle? Pour le président de la plateforme Café IA, Gilles Babinet, la logique actuelle "est plutôt une logique d'accélération".
Essor des data centers : faut-il débrancher l'IA?
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