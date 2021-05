AFP Video • 31/05/2021 à 19:01

SONORE Emmanuel Macron et Angela Merkel appellent les Etats-Unis et le Danemark à s'expliquer sur les allégations d'espionnage de certains responsables, dont la chancelière allemande. "Ce n'est pas acceptable entre alliés, encore moins entre alliés et partenaires européens", réagit à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand le président français, dont la chancelière allemande a aussitôt approuvé les propos.