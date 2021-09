information fournie par AFP Video • 07/09/2021 à 18:24

IMAGES Les deux petits jumeaux qu'un panda géant a mis au monde lundi au zoo de Madrid sont en bonne santé selon les experts qui les ont examinés. Les bébés, dont le sexe reste encore inconnu, pèsent 171,4 et 137,4 grammes. Les huit prochaines semaines sont vitales pour eux et ils vivront à tour de rôle avec leur mère et une couveuse.