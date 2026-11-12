L’Espagne, longtemps présentée comme un moteur économique en Europe, est aujourd’hui confrontée à de fortes tensions : flambée des loyers, pouvoir d’achat sous pression et mouvements de grève. La colère sociale monte et le gouvernement est sous pression. Jusqu’où peut aller cette crise ? Nous en parlons avec Aurélie Chamerois, cofondatrice d’Equinox en Espagne.
Espagne : la colère monte, le modèle espagnol sous pression
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