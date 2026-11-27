L'Espagne entre vendredi dans son ultime journée de campagne avant les législatives de dimanche, où le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez espère déjouer des sondages favorables à la droite, qui pourrait accéder au pouvoir avec l'appui de l'extrême droite.
Espagne : dernière ligne droite avant des législatives à l'issue incertaine
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