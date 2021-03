AFP Video • 14/03/2021 à 17:39

Deux astronautes de la NASA passent leur samedi à effectuer une sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Mike Hopkins et Victor Glover Jr. ont prévu plusieurs tâches pour leur sortie dans l'espace, notamment la purge d'un câble de liaison du système d'ammoniac et son installation dans une autre partie du laboratoire pour plus d'efficacité.