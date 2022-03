Eric Zemmour "en soutien aux policiers" à Sevran après la mort d'un habitant

information fournie par AFP Video • 29/03/2022 à 11:54

Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour rendait visite mardi à des policiers à Sevran, près de Paris, à l'issue d'une troisième nuit de violences, survenues après la mort d'un chauffeur de camion abattu par les forces de l'ordre samedi. Le candidat déclare que, s'il est élu, les policiers "auraient des moyens matériels et juridiques" et qu'il "arrêterait l'immigration complètement", "expulserait les délinquants étrangers" et "déchoirait de la nationalité française tous les doubles nationaux".