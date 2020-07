Eric Dupond-Moretti visite la prison de Roanne, après une brève prise d'otage

AFP Video • 22/07/2020 à 19:33

Le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, visite la prison de Roanne (Loire) et discute avec les membres de l'administration pénitentiaire. Plus tôt dans la journée, un détenu a brièvement pris sa compagne en otage à l'issue d'un parloir, avant de la libérer puis de se rendre sans heurts.