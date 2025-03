information fournie par AFP Video • 13/03/2025 à 18:51

Images de l'extérieur de la prison de haute sécurité Litoral dans la ville équatorienne de Guayaquil après qu'une explosion a tué un gardien et en a blessé deux autres. Une agence de sécurité de l'État a déclaré que le gardien avait été frappé par des éclats et est décédé. Six voitures sont endommagées ou détruites. Le motif de l'attaque n'était pas immédiatement clair. IMAGES