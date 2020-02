Epidémie de Coronavirus : Branle-bas de combat au gouvernement

France 24 • 27/02/2020 à 18:19

Tout dire et ne rien cacher. Face à l'extension du Coronavirus le pouvoir politique a 2 exigences : une communication transparente tout en gardant son sang froid. Le Premier Ministre a réuni les chefs des principaux partis politiques et des groupes parlementaires pour demander une union nationale. Les élections municipales approchent et le gouvernement a décidé de prendre les devants. La bataille emblématique pour Paris se joue à gauche et à droite. La candidate Agnès Buzyn est-elle hors piste car entrée trop tard en campagne ? R. Febvre et JM. Colombani en parlent avec leurs invités.