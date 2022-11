information fournie par AFP Video • 06/11/2022 à 17:42

Un petit vignoble mexicain souffre du manque d'eau et craint la concurrence du tourisme. Proche du Pacifique, la vallée de Guadalupe produit 75% des vins du pays, avec trois grandes "bodegas" (Monte Xanic, Santo Tomas et Cetto) et des dizaines de petits viticulteurs.