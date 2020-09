AFP Video • 18/09/2020 à 17:31

"On sait que c'est la route de la mort". Un petit bateau pneumatique fend la Manche en direction de la Grande-Bretagne. A son bord, des migrants en gilets de sauvetage, qui s'en remettent à Dieu pour ce voyage tant attendu, point d'orgue d'une errance de plusieurs mois. Walid, Koweïtien, et Falah, venu d'Irak, se sont rencontrés sur la route. Le premier a réussi à partir, le second et ses filles attendent toujours en France.