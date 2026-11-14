Enseignement supérieur en Afrique : l'UM6P, un modèle d'excellence à suivre ?

information fournie par France 24 • 14/11/2026 à 23:24

L'Afrique peut-elle former ses propres élites sans les envoyer étudier à l'étranger ? Au Maroc, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s'impose parmi les établissements africains les mieux classés à l'international. Recherche, intelligence artificielle, robotique, agriculture : l'université mise sur des formations de pointe pour répondre aux défis du continent. Mais cette excellence est-elle accessible à tous ? Et ce modèle peut-il être reproduit ailleurs en Afrique ? Sa Benjamin Traoré, professeur de droit public et directeur du programme Droit et Gouvernance à l'UM6P, est l'invité de Fatimata Wane dans le Journal de l'Afrique sur France 24.