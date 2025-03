Enquête AFP: Comment la Quatrième division a pillé la Syrie

information fournie par AFP Video • 03/03/2025 à 19:01

La toute puissante Quatrième division de Maher al-Assad, frère cadet du président syrien déchu Bachar al-Assad, a méthodiquement pillé la Syrie au fil des années. L'AFP a pu consulter lors d'une enquête menée en décembre et janvier des documents abandonnés dans les décombres des bases dévastées de cette redoutable unité d'élite. Ils révèlent à quel point Maher al-Assad et ses acolytes se sont vautrés dans l'opulence quand plus de 90% population survivait avec à peine plus de 2 dollars par jour selon l'ONU.