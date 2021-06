AFP Video • 09/06/2021 à 19:41

Les jihadistes qui sévissent dans le nord-est du Mozambique depuis trois ans et demi ont enlevé des dizaines d'enfants lors de raids en 2020, selon un rapport de l'ONG britannique Save the Children. Nura et Sebastian, un couple qui a fui son village à la suite d'attaques terroristes, racontent le traumatisme qu'ils ont vécu.