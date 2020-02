Enlèvement de Vanille: la fillette retrouvée morte (2)

AFP Video • 09/02/2020 à 23:59

SONOREVanille, la fillette d'un an enlevée par sa mère à Angers, a été retrouvée morte dimanche en fin d'après-midi dans une benne à vêtements. "Sans doute dès vendredi après-midi la maman n'avait plus son enfant avec elle" indique le procureur de la République d'Angers. (COMPLÈTE VIDI1OU30C_FR ET VIDI1OU3D5_FR)